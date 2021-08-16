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Здоровье16 августа 2021 14:34

В Курскую область привезли 4 800 доз «Спутника V»

Первым компонентом вакцины привились 331 849 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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На Театральной площади доступна вакцинация без предварительной записи

На Театральной площади доступна вакцинация без предварительной записи

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курскую область доставили еще 4 800 доз вакцины «Спутник V», сообщили в региональной администрации. Всего с начала старта вакцинации регион получил 369 829 доз, из них 341 067 «Спутника V», 19 552 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 2 940 «КовиВака».

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 331 849 человек (62,1% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета). Полностью завершили вакцинацию 265 433 курянина.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по телефону своей поликлиники. В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) и на Театральной площади доступна вакцинация без предварительной записи.

На утро 16 августа в Курской области всего зарегистрировано 49 505 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 186 курян.