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Здоровье16 августа 2021 9:49

За сутки коронавирус подтвердился у 186 курян

Скончались шесть человек
Яна ШЕЛЕСТ
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В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 1 560 человек

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 1 560 человек

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 16 августа в Курской области всего зарегистрировано 49 505 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 186 курян, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 1 560 человек, на искусственной вентиляции легких – 84.

От тяжелой вирусной пневмонии за последние сутки скончались шестеро курян (мужчины 62, 75 лет; женщины 52, 69, 86, 92 года).