За сутки коронавирус подтвердился у 186 курян

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 1 560 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 16 августа в Курской области всего зарегистрировано 49 505 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 186 курян, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 1 560 человек, на искусственной вентиляции легких – 84.

От тяжелой вирусной пневмонии за последние сутки скончались шестеро курян (мужчины 62, 75 лет; женщины 52, 69, 86, 92 года).