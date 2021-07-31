186 человек заболели ковидом в Курской области за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 482 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперштаба на 31 июля, в Курской области всего зарегистрировано 46 446 (+186) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 482 человека, на ИВЛ – 93 (4 – инвазивная, 89 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 1091 человек (+5; мужчина 79 лет; женщины 56, 71, 74, 80 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.