Проспект Дериглазова и трассу М2 Крым соединит новая дорога

Путь из микрорайона в центр города проходит через «бутылочное горлышко» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Губернатор Курской области Роман Старовойт и мэр Курска Виктор Карамышев встретились с жителями проспекта Дериглазова. Они обсудили с курянами развитие микрорайона Северный.

«Сегодня здесь проживает практически 40 тысяч человек. Но по разного рода причинам были сделаны ошибки комплексного развития территории. Сейчас наша задача их исправить и наращивать жилищное строительство для стабилизации цен на жилье. Вопросов по Северному микрорайону много, большинство из них известно мне по обращениям на мои страницы в социальных сетях», - отметил губернатор.

На встрече обсудили обеспечение транспортной доступности поселка. Сейчас дорога из микрорайона в центр города проходит через «бутылочное горлышко». Скоро начнут строить дорогу, которая соединит проспект Дериглазова и трассу М2 «Крым». Это разгрузит движение и даст старт строительству развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Карла Маркса.

Работы по двум объектам планируют завершить в 2024 году. Однако глава региона поручил управиться на год раньше.