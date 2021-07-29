Курские власти пообещали полностью обновить электротранспорт

Для капитального восстановления инфраструктуры и обновления подвижного состава трамваев потребуется свыше 12 млрд рублей, посчитали в обладминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первый заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко после ДТП с трамваем, в котором пострадали два человека, рассказал о состоянии дел в курском городском электротранспорте.

- Трамвайная инфраструктура нуждается в комплексной модернизации: износ путей - свыше 60 процентов, средний возраст подвижного состава - более 26 лет. Сейчас на линию выходит 26 трамваев, в парке числится 60 единиц, - рассказал чиновник. - По предварительным расчетам для капитального восстановления инфраструктуры и обновления подвижного состава трамваев потребуется свыше 12 млрд рублей.

Комплексный проект развития городского электротранспорта с горизонтом планирования до 30 лет уже в разработке. Комитет должен определиться с выбором схемы финансирования с учетом федеральных программ.

До конца года с помощью специализированной компании будет проведен полный аудит инфраструктуры общественного электротранспорта и энергохозяйства. По результатам обследования появятся точные расчеты по объему инвестиций, сделана предпроектная документация.

В планах - полное обновление всего подвижного состава городского электротранспорта, включая троллейбусы, а также реконструкция и капремонт трамвайного депо и остановок.

Александр Васильченко подчеркнул, что после инцидента с сошедшим с рельсов трамваем городским властям поручено провести внеплановый аудит технического состояния всего подвижного состава, а также аттестацию сотрудников курского электротранспорта.