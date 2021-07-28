Курская прокуратура проводит проверку в связи с ДТП с участием трамвая

По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Прокуратура Курской области проводит проверку в связи с ДТП с участием трамвая, которое произошло в Курске 27 июля утром. Напомним, трамвай, двигавшийся со стороны улицы Красный Октябрь в сторону Верхней Луговой сошел с рельс, врезался в иномарку и сбил женщину.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.

По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.