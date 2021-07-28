Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2021 17:39

Курская прокуратура проводит проверку в связи с ДТП с участием трамвая

При выявлении нарушений будут приняты меры
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования

По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Прокуратура Курской области проводит проверку в связи с ДТП с участием трамвая, которое произошло в Курске 27 июля утром. Напомним, трамвай, двигавшийся со стороны улицы Красный Октябрь в сторону Верхней Луговой сошел с рельс, врезался в иномарку и сбил женщину.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.

По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.