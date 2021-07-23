В курских маршрутках прошел масочный рейд

Специалисты проверили 300 транспортных средств Фото: Яна ШЕЛЕСТ

23 июля на остановке «ул. Садовая» в Курске специалисты департамента пассажирского транспорта вместе с полицейскими провели масочный рейд в маршрутках и автобусах. В мероприятии принял участие и главный санитарный врач региона Олег Климушин.

— Когда заходишь в маршрутку, большинство пассажиров сидят без масок, потом начинают оперативно их надевать, — рассказал заместитель директора департамента пассажирского транспорта Дмитрий Бартенев. — То есть с собой люди их берут, но не носят, пренебрегают данным требованием.

Сегодня специалисты проверили 300 транспортных средств. На пассажиров отказавшихся надеть маску составляют протокол, который затем направляют в суд для рассмотрения. Во время рейда сотрудники полиции оставили два протокола.