В Курской области разыскивают мужчину на красном мотоцикле

Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза голубые Фото: СОЦСЕТИ

Курский поисковый отряд «ЛизаАлерт разыскивает 29-летнего Александра Сергеевича Гринева, проживающего в Дмитриевском районе. 20 июля 2021 года мужчина уехал на красном мотоцикле в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет в красную футболку, шорты в полоску, черные кроссовки и камуфляжную кепку.

Тех, кто имеет информацию о местонахождении Александра, просят позвонить по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.