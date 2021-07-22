Полностью завершили вакцинацию более 179 тысяч курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Из архива КП.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 267 320 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 179 098, сообщили в администрации региона.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 444 человека, на ИВЛ – 90 (четыре – инвазивная, 86 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 22 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 44 723 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 194 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1043 человека в регионе. В том числе за последние сутки - пять - мужчины 50, 89 лет; женщины 40, 62, 84 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.