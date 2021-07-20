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Происшествия20 июля 2021 18:09

В Курске ураган повалил 17 деревьев

Спасатели ликвидируют последствия непогоды
Яна ШЕЛЕСТ
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Сегодня спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды

Сегодня спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

20 июля в ЕДДС города Курска поступило 17 заявок об упавших из-за урагана деревьев, сообщили в мэрии. В восьми случаях деревья упали на провода, их убрали авариные бригады Курских электросетей.

На улице Юности последствия непогоды устранили представители ЖЭУ «Волокно». На Тропинке упавшее дерево убрали спасатели вместе с электриками. Сегодня спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Если опасные деревья находятся на муниципальной земле, то подавать заявку на снос нужно в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или обратившись по телефону 74-02-48. В обращении необходимо не только указать проблемное дерево, но и обязательно оставить свои контактные данные.

Снос аварийных деревьев, находящихся на придомовых и частных территориях – обязанность собственников домовладений, УК, ТСЖ.