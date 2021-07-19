Среди вакцинированных курян заболело коронавирусом 0,2%

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин сообщил, что за весь период наблюдения среди вакцинированных в регионе заболело коронавирусом 0,2%.

- В большинстве случаев заболевание у них протекало в бессимптомной и легкой форме, никто не оказался в реанимации. Прививка – единственный надежный способ защиты от инфекции, - отметил Олег Дмитриевич.

Специалисты также призывают не заниматься самолечением, не отказываться от госпитализации, если врачи настаивают.