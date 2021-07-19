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Здоровье19 июля 2021 12:15

Среди вакцинированных курян заболело коронавирусом 0,2%

Такие данные привел главный санврач региона
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин сообщил, что за весь период наблюдения среди вакцинированных в регионе заболело коронавирусом 0,2%.

- В большинстве случаев заболевание у них протекало в бессимптомной и легкой форме, никто не оказался в реанимации. Прививка – единственный надежный способ защиты от инфекции, - отметил Олег Дмитриевич.

Специалисты также призывают не заниматься самолечением, не отказываться от госпитализации, если врачи настаивают.