В Курской области нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны

Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили 17 июля в Фатежском районе в селе 1-е Гнездилово. На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы области и полицейские. Они обнаружили минометную мину 82 мм. ВОП изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Региональное ГУ МЧС напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно позвонить в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.