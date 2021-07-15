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Происшествия15 июля 2021 20:05

47-летний пьяный курянин зарезал своего знакомого

Преступление раскрыли по горячим следам
Источник:kp.ru
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Обвиняемый с места преступления скрылся

Обвиняемый с места преступления скрылся

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Курянина обвиняют в убийстве и уклонении от административного надзора.

21 мая ночью в селе Махновка Суджанского района пьяный обвиняемый, поссорившись со знакомым, нанес ему три удара ножом – в лопаточную область и шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Обвиняемый с места преступления скрылся.

Преступление раскрыли следователи СК совместно с сотрудниками полиции. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.