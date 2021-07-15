В Курске на улице Радищева начался ремонт

Также полностью отремонтируют тротуары Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на Радищева начался ремонт дороги, сообщили в мэрии. Протяженность улицы составляет более 2,6 километра. Последний раз ее ремонтировали в 2010 году.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние Радищева планировалось привести в 2022 году.

- У нас заключены контракты уже на 2022 год. Этот результат оценили в Правительстве РФ, выделив региону по программе БКД из федерального бюджета еще 460 миллионов рублей. Это позволило нам сдвинуть сроки, не только на этом, но и на других участках автодорог. В сентябре будут заключены контракты уже на 2023 год, – сообщил губернатор Роман Старовойт.

На улице снимут изношенный асфальт, уложат выравнивающий слой и новое покрытие. Рабочие заменят бордюры, люки и решетки ливневок, нанесут разметку термопластиком, установят новые дорожные знаки и недостающие ограждения.

Также полностью отремонтируют тротуары. На остановках и пешеходных переходах для удобства маломобильных курян занизят бордюрный камень и уложат тактильную плитку.