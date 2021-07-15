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Политика15 июля 2021 14:55

В Курскую область поступило новое лесопожарное оборудование

Это должно сократить время тушения возгораний
Ольга ДАНИЛОВА
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Материально-техническая база лесопожарных станций Курской области обновилась

Материально-техническая база лесопожарных станций Курской области обновилась

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курскую область поступило 116 единиц лесопожарного оборудования в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», сообщили в администрации региона.

Лесопожарный центр региона получил три противопожарные установки высокого давления, 45 емкостей, 6 высоконапорных мотопомп, 17 зажигательных аппаратов, 29 противопожарных ранцев, четыре резервуара для воды и три бензопилы.

Также приобретено девять пожарных емкостей открытого типа. Заключен договор на поставку двух пожарных автоцистерн на базе грузового автомобиля «Урал - 4320» для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса воды и пенообразователя.

Всего в рамках нацпроекта «Экология» в этом году в Курской области предусмотрено приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 13,7 млн рублей.