В Курске горел жилой дом

Пожар тушили 19 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 11:48 15 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Октябрьская в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №5 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 11:52 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:56, ликвидировано в 12:03, сообщили в МЧС.

В результате пожара в квартире повреждены бытовые вещи на площади 30 квадратов.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.