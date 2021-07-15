В Курской области пройдут ливни с градом

После знойной погоды на регион обрушатся ливни Фото: Светлана ВОЛКОВА

МЧС региона предупреждает о непогоде. На территории Курской области ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой и градом, ночью в отдельных районах сильные дожди.

Напомним, в Курской области с 14 июля введен особый противопожарный режим. Такая мера принята из-за аномально жаркой сухой погоды и начала уборочной кампании в регионе, пояснили в МЧС. Основной запрет в это период касается разведения открытого огня – категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, порубочные остатки, выжигать сухую растительность, стерню.