В Курской области введен особый противопожарный режим

Работают мобильные и временные противопожарные посты Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области с 14 июля введен особый противопожарный режим. Такая мера принята из-за аномально жаркой сухой погоды и начала уборочной кампании в регионе, пояснили в МЧС.

Основной запрет в это период касается разведения открытого огня – категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, порубочные остатки, выжигать сухую растительность, стерню.

Главам муниципальных образований рекомендовано усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, организовать проведение рейдов и патрулирований.

Работают мобильные и временные противопожарные посты. К профилактической работе привлекут представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров, сказали в ведомстве.