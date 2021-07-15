Под Курском подростки осквернили братскую могилу

ЧП произошло в Щиграх Фото: Светлана ВОЛКОВА

Щигровская межрайонная прокуратура провела проверку по информации, распространенной в сети Интернет, об осквернении памятника «Братская могила воинов Советской армии, погибших в период Великой Отечественной войны».

- Выяснилось, что памятник осквернили учащиеся местных школ в возрасте 10-11 лет. Они нанесли на памятник, установленный на Привокзальной площади Щигров, неприличные изображения и надписи, - рассказали в ведомстве.

Прокурор внес главе администрации Щигров представление, в котором потребовал усилить профилактическую работу с несовершеннолетними, актуализировать школьные методики по формированию законопослушного поведения детей и патриотического воспитания молодежи, уважения к истории и культуре страны, к памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Школьников поставили на профилактический учет в полиции. Их родителей оштрафовали по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей).