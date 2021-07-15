В 2021 году в Курске заменят концессионных сетей на сумму свыше 233 млн рублей

Филиал ПАО “Квадра” в Курске планирует замену трубопроводов на сумму 233,5 млн рублей в рамках концессионного соглашения, которое было заключено с администрацией Курской области и мэрией областного центра в прошлом году, сообщает издание “Коммерсантъ”.

На данный момент специалисты начали работу на улицах Орловской, Веспремской и проспекте Дружбы в Северо-Западном районе города. На этих участках суммарно заменят свыше 2,7 тысячи метров квартальных теплосетей.

Александр Воронин, управляющий директор курского филиала “Квадры”, подчеркнул, что все эти участки трубопроводов имеют крайне высокую степень износа. А ведь по ним поступает тепло в 16 многоквартирных домов. Теплоэнергетики планируют укладку новых труб в изоляции с повышенной степенью износостойкости, которые имеют минимальный эксплуатационный срок сорок лет. Также специалисты произведут замену запорной арматуры, неподвижных опор и компенсаторов. “Квадра” проведет модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципалитета, в течение 15 лет в рамках заключенного концессионного соглашения. Общая сумма без НДС составит почти два миллиарда рублей. Большая часть средств в размере 1,4 миллиарда - собственные и заемные средства компании. Еще 300 миллионов выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ, 100 млн руб. направят из бюджетов Курской области и администрации Курска.

*Для «Квадры» это не первое концессионное соглашение. В Воронеже с 2019 года по соглашению с Правительством Воронежской области и Администрацией г. Воронеж энергетики заменили 48 км ветхих теплосетей, а также провели масштабные работы на муниципальных котельных и теплопунктах. Общая сумма инвестиций за период работы ( с 2019 по 2033) «Квадры» на концессионных сетях Воронежа составит 3 млрд. 650 млн. рублей. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных и заемных средств.