В Курске дом загорелся из-за стеклянных банок, оставленных на солнце

В регионе стоит жаркая погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

Серьезный пожар в одном из частных домов областного центра чуть не произошел из-за преломления солнечных лучей.

Сообщение о происшествии на улице Иванова поступило в пожарную охрану 14 июля в 16:34. На место выехали огнеборцы курских пожарно-спасательных подразделений. Горел мансардный этаж. В доме никого не было, дым заметили соседи, которые сообщили о пожаре в службу спасения и хозяину.

Справиться с пожаром удалось за считанные минуты. Площадь возгорания составила три квадратных местра: повреждены мебель, стена и пол мансардного этажа, сообщили в МЧС.

Загорелся деревянный стеллаж. На полках стояли стеклянные банки, а под окном - зеркало. При этом окна этажа были не зашторены, солнечные лучи активно попадали в помещение. По оценке специалистов, предварительно именно преломление солнечных лучей от зеркала и стеклянных банок могло вызвать пожар.