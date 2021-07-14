С курского невролога, осужденного за взятки, взыскали 1,8 миллионов рублей

Женщина получала через посредника взятки в размере 40 – 230 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курский областной суд взыскал в доход государства с бывшего врача-невролога, осужденной за получение взяток, 1,8 млн рублей. Работая в поликлинике Курска, женщина получала через посредника взятки в размере 40-230 тысяч рублей за незаконное оформление документов для установления инвалидности.

Кировский районный суд 19 января 2021 года приговорил врача к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься врачебной деятельностью на три года.

Курский областной суд изменил приговор Кировского районного суда, удовлетворив апелляционное представление прокурора в части взыскания с медика в доход государства 1,8 млн рублей в счет конфискации денежных средств, полученных ею в результате совершения 12 преступлений, сообщили в пресс-службе.