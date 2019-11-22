2019-11-22T11:10:21+03:00
Происшествия

В Курске экс-врача-невролога обвиняют в крупных взятках

Следствию удалось доказать 13 эпизодов более чем на 1,6 миллиона рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Доктор "помогала" оформлять инвалидность за деньгиДоктор "помогала" оформлять инвалидность за деньгиФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК предал в суд уголовное дело против 37-летней жительницы Курска, работавшей врачом-неврологом ОБУЗ «Городская больница № 6». Женщину обвиняют по части 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере).

- По версии следствия, с сентября 2015 года по май 2018 врач-невролог получала через посредника взятки от 40 000 до 230 000 рублей. Кроме того она брала лично взятки на сумму, не больше 10 000 рублей. Деньги предназначались за то, что доктор нарушала законный порядок прохождения в медицинских организациях необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий и оформления медицинских документов, подтверждающих стойкое нарушение функций организма и дающих основания для установления инвалидности. Всего она лично и через посредника получила в качестве взяток по 13 эпизодам на общую сумму 1 миллион 623 тысячи рублей, - рассказали в СК.

Кроме того по этому уголовному делу предъявлено обвинение 40-летней жительнице Курской области за дачу взятки в крупном размере (п. «б» ч.3 ст. 291 УК РФ) и 36-летнему жителю Курска за дачу взятки, не превышающей 10 000 рублей (ч.1 ст. 291.2 УК РФ).

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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