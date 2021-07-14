Курянка перевела мошенникам 710 тысяч рублей

Курянка потеряла крупную сумму Фото: Светлана ВОЛКОВА

В мае жительница Щигровского района заинтересовалась рекламой в Интернете о получении крупных сумм на биржевых торгах. Она стала изучать отзывы тех, кто, якобы уже стал миллионером. По словам комментаторов на форумах, заработать очень просто, не нужно бояться вкладывать, потому что прибыль станет начислять практически сразу.

Поверив отзывам, женщина нашла сайт, где необходимо было оставить заявку и ждать, когда с пользователем свяжется менеджер.

Вскоре с ней действительно вышли на связь и рассказали, что помогут правильно инвестировать деньги. Для этого необходимо было внести средства на счет.

Женщина опустошила все свои счета, оформила кредит и перевела всю сумму по реквизитам, которые ей продиктовали.

Больше месяца менеджер утверждал, что проценты по счету уже начисляются, но вывести их не позволял по разным причинам. Когда терпение курянки закончилось, и она потребовала вернуть деньги, ей сообщили, что сделать это невозможно, но на всякий случай предложили заплатить еще и страховку. После услышанного женщина обратилась в полицию.

Оперативники уже установили, что сайт, на котором зарегистрировалась заявительница – зарегистрирован в другой стране и по отзывам реальных пользователей внесен в список неблагонадежных, поскольку десятки людей аналогичным образом после регистрации теряли миллионы рублей.

Сейчас проводятся технические мероприятия по установлению преступников и привлечению их к ответственности, сказали в полиции.