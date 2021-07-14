В Курской области будут судить реаниматолога, обвиняемого в убийстве

Следствие завершено, сказали в СК Фото: предоставлено пресс-службой

Золотухинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завершено расследование уголовного дела против 31-летнего доктора. Его обвиняют в убийстве.

По версии следствия преступление произошло с 23 часов 50 минут 26 марта 2021 года до 00 часов 30 минут 27 марта 2021 года. Врач задушил 21-летнюю медсестру. Убийство произошло в ОБУЗ «Фатежская ЦРБ».

- Смерть потерпевшей наступила от асфиксии, путем сдавливания органов шеи, - сказали в СК.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.