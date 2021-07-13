По Курской области будет передвигаться военная техника

Колонны будут передвигаться до 30 июля Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 12 по 30 июля на дорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн.

«Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники», - обращается к курянам Росгвардия.

Напомним, в 2019 году зимой на улице Добролюбова в Курске столкнулись два бронетранспортера и четыре автомобиля. Военная техника двигалась организованной колонной. Каким-то образом между ними вклинились легковушки.