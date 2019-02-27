В Курске два БТРа зажали четыре легковушки

Два бронетранспортера и четыре легковых автомобиля столкнулись 27 февраля днем на улице Добролюбова в Курске примерно в половине второго дня. Военная техника двигалась организованной колонной. Каким-то образом между ними вклинились четыре легковушки.

Один из бронетранспортеров неожиданно начал двигаться назад и придавил «Фольксваген». Тот в свою очередь врезался в стоящий сзади ВАЗ-2014. Образовался «паровозик» из четырех автомобилей и двух БТРов.

Образовался "паровозик" из четырех автомобилей и двух БТРов

— Зажало «Фольксваген Туарег», ВАЗ-2114, «Ауди А3» и автомобиль службы такси «Хендай Солярис», - рассказывает очевидец произошедшего Андрей Малышев.

БТРы уехали через час, а разбитые легковушки еще долго оставались на месте. Больше всего пострадал «Туарег», его увезли на эвакуаторе. К счастью, пострадавших среди людей нет.

Больше всего пострадал «Туарег», его увезли на эвакуаторе

По факту неординарного дорожно-транспортного происшествия командование Курского военного гарнизона совместно с правоохранительными органами начало проверку.

— ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации, - сообщили в ЗВО. — В результате аварии гражданские автомобили получили незначительные повреждения. Пострадавших нет.