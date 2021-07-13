Под Курском обнаружили африканскую чуму свиней

В опасную зону попал и Железнодорожный округ Курска Фото: Из архива КП.

В Золотухинском районе в личном подсобном хозяйстве выявили африканскую чуму свиней.

Определены угрожаемая зона и зона наблюдения. В десятикилометровую зону наблюдения попал и Железнодорожный округ Курска, сообщили в мэрии.

Специалисты станции по борьбе с болезнями животных напоминают – в зоне наблюдения вводится ряд ограничений, в том числе – запрет на реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления; проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими животными.

Курянам, которые имеют в личном подсобном хозяйстве необходимо зарегистрировать их в ветеринарной службе, а в случае выявления заболевания или падежа свиней срочно обратиться по следующим адресам:

- ул. Бойцов 9-й Дивизии 126-А, тел. 52-14-57 (лечебно- профилактический отдел по Центральному округу);

- 2-й Шоссейный пер. 15, тел. 35-00-84 (лечебно-профилактический отдел по Сеймскому округу);

- ул. Дубровинского 54-А, тел. 34-41-14 (лечебно-профилактический отдел по Железнодорожному округу).