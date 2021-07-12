Сбер начислит еще 2 тысяч рублей к «родительским» выплатам от государства

Сбер подарит родителям детей, получивших на любую карту Сбербанка от государства 10 000 рублей, еще 2000 рублей и другие подарки.

С августа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, семьи, имеющие детей, могут получить единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, атакже до 23 лет для детей с инвалидностью. Выплата будет проходить по линии ПФР. Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале Госуслуг или в МФЦ.

Сбер присоединяется к данной акции и дарит подарки в помощь родителям, собирающим детей в школу.

Всем, кто подаст заявление на выплату с указанием реквизитов карты СберБанка, после получения выплаты смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль. СберПрайм — это единая подписка на сервисы экосистемы Сбера и его партнёровс онлайн-кинотеатром, музыкой, сотовой связью — бесплатно.

После активации подписки дополнительно станут доступны подарки от Сбера:

страховка от несчастного случая на каждого ребёнка сроком на один год;

2000 рублей — на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете.

— Для многих семей — подготовить детей к школе и приобрести всё необходимое требует дополнительных затрат. Сбер стремится помочь родителям, чтобы они имели возможность дать своим детям самое лучшее, — Екатерина Гарцева, директор Дивизиона социальные и зарплатные решения ПАО Сбербанка.

Подробнее о получении подарков от Сбера можно узнать на сайте банка.