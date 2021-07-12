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Общество12 июля 2021 11:49

Курским школьникам будут преподавать финансовую грамотность

Элементы знаний введут в разные учебные предметы
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Из-за нововведений частично поменяется школьная программа

Из-за нововведений частично поменяется школьная программа

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В курских школах будут обучать финансовой грамотности.

При этом речь не идет о введении нового предмета или повышении допустимой часовой нагрузки на ребят, сообщили в администрации региона.

- В начальной школе учащиеся познакомятся с понятиями семейного бюджета и рациональности, смогут формировать навыки безопасного поведения в интернете на таких предметах, как математика и окружающий мир, - пояснили в Доме Советов.

В 5–9-х классах школьники будут учиться рационально использовать денежные средства и защищать себя от различных видов финансового мошенничества на обществознании, математике и географии.

Новые стандарты позволят обновить содержание программ и в части гуманитарных направлений, и в части предметов научно-технического цикла.