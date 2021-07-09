В 15 домов Курска возобновили подачу горячей воды

К центральной системе ГВС сейчас дома подключают управляющие компании Фото: Яна ШЕЛЕСТ

«Квадра» возобновила подачу горячей воды от участка тепломагистрали по улице Бойцов 9-й дивизии, отключенного с 27 мая для проведения реконструкции автодороги.

— Работы на участке завершились досрочно, мы смогли возобновить подачу горячей воды уже сегодня (вместо изначально заявленной даты 1 августа) по следующим адресам:

- ул. Звездная, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

- ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186,

- ул. Зеленая, 32, 32б, - сообщили в теплосетевой компании.

Непосредственно к центральной системе ГВС сейчас дома подключают управляющие компании.