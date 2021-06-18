87-летняя курянка отдала мошенникам крупную сумму

Телефонный разговор с аферистами стоил курянке 162 тысячи рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

87-летняя курянке позвонил неизвестный и представился сотрудником силового ведомства. Мужчина убедил пенсионерку, что ее банковский счет подвергся мошеннической атаке.

Женщина должна была четко следовать указаниям псевдоследователя. Чтобы обезопасить свои сбережения, она пошла в банк, где обналичила деньги со счета. А потом перевела их через банкомат на указанный счет.

Спустя несколько минут мошенники снова позвонили потерпевшей и потребовали еще 150 тысяч рублей. Пенсионерка отказала, и связь оборвалась.

Женщина осознала, что общалась с преступниками и обратилась в полицию. Телефонный разговор с аферистами стоил курянке 162 тысячи рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.