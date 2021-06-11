В Курске расчищают ливневки

Рабочих перевели на усиленный режим работы

10 июня в течение двух часов в Курске выпал 21 мм осадков. Это привело к подтоплению некоторых участков областного центра. Всю ночь бригады компаний «Интеграл» и «Благоустройство» расчищали ливнеприемники. Сейчас эти работы продолжаются: задействованы 30 сотрудников и 13 единиц специализированной техники.

Параллельно очисткой отстойников колодцев ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, дренажных систем, колодцев подземных коммуникаций, занимаются специалисты «Курскводоканала».

Аналогичные работы управляющие компании выполняют на территориях, прилегающих к многоквартирным домам и на крышах жилых домов.

Сегодня синоптики снова прогнозируют ливни и грозы. Рабочих перевели на усиленный режим работы.