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Общество11 июня 2021 12:20

В Курске расчищают ливневки

Задействованы 30 сотрудников и 13 единиц техники
Яна ШЕЛЕСТ
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Рабочих перевели на усиленный режим работы

Рабочих перевели на усиленный режим работы

10 июня в течение двух часов в Курске выпал 21 мм осадков. Это привело к подтоплению некоторых участков областного центра. Всю ночь бригады компаний «Интеграл» и «Благоустройство» расчищали ливнеприемники. Сейчас эти работы продолжаются: задействованы 30 сотрудников и 13 единиц специализированной техники.

Параллельно очисткой отстойников колодцев ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, дренажных систем, колодцев подземных коммуникаций, занимаются специалисты «Курскводоканала».

Аналогичные работы управляющие компании выполняют на территориях, прилегающих к многоквартирным домам и на крышах жилых домов.

Сегодня синоптики снова прогнозируют ливни и грозы. Рабочих перевели на усиленный режим работы.