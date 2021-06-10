В Курске выпало рекордное количество осадков

В области объявлено штормовое предупреждение Фото: предоставлено пресс-службой

Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, в Курске объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями: грозы, град, шквалистый ветер, ливневые дожди.

Сейчас в Курске уже выпало большое количество осадков, что привело к подтоплению некоторых участков областного центра.

- В городе 2,5 тысячи ливнеприемных колодцев, которые обслуживают компании «Интеграл» и «Благоустройство». Их очистка выполняется регулярно, поэтому сети ливневой канализации находятся в рабочем состоянии. Из-за интенсивных осадков приемникам нужно больше времени для забора воды, от 30 минут до двух часов, чтобы очистить улицу от последствий дождя, - отметил заместитель главы администрации города Василий Волобуев.

Синоптики обещают дожди с грозами и завтра. В связи с этим городское управление ГО и ЧС просит курян соблюдать все меры безопасности.

- постарайтесь не отпускать на улицу детей одних;

- на улице обходите шаткие строения, избегайте нахождения вблизи деревьев, сооружений повышенного риска — мостов, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов;

- при скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

- автомобили не оставляйте вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций;

- по возможности сократите поездки по городу. Маршрут поездки планируйте заранее, избегая низменных (подверженных подтоплению при ливне) участков города. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.