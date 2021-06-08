9 июня в Курске пройдет ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями

Все соискатели смогут пройти экспресс-собеседование, получить подробную информацию о вакансиях Фото: Яна ШЕЛЕСТ

9 июня в 11:00 в креативном кластере «Поток» на Луначарского, 8 состоится ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Впервые в ней примет участие представитель электронной платформы проекта Everland, направленной на адаптацию людей с инвалидностью в активную жизнь.

Все соискатели смогут пройти экспресс-собеседование, получить подробную информацию о вакансиях; узнать об условиях труда, режиме работы, заработной плате, льготах и гарантиях; получить сведения о профессиональном обучении и финансовой поддержке для организации собственного дела.