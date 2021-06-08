Под Курском 7-летняя девочка упала с высоты девятиэтажного дома

По факту трагедии проводят проверку Фото: Из архива КП.

7 июня страшная трагедия произошла в городе Железногорске Курской области. Семилетняя девочка, гуляя с друзьями по территории заброшенного завода «Кристалл», упала с высоты девятиэтажного дома. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

8 июня главам муниципальных образований региона поручено определить собственников подобных объектов, а хозяйствующим субъектам предписано установить запрещающие таблички и ограждения, прокомментировали ситуацию в администрации региона.