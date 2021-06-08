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Общество8 июня 2021 13:06

Назначен новый главврач Курского областного перинатального центра

Должность заняла Маргарита Антюхина, ранее работавшая заведующей отделением гинекологии больницы №4
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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К исполнению служебных обязанностей новый руководитель перинатального центра приступает с 9 июня

К исполнению служебных обязанностей новый руководитель перинатального центра приступает с 9 июня

Фото: предоставлено пресс-службой

Новым главным врачом областного перинатального центра стала Маргарита Антюхина, ранее работавшая заведующей отделением гинекологии Курской городской больницы №4, сообщили в администрации региона.

Маргарита Антюхина выпускница Курского государственного медицинского института. С 1989 года по 2015 год работала врачом акушером–гинекологом Областной акушерско-гинекологической больницы. Последние шесть лет трудилась заведующей отделением гинекологии Курской городской клиническая больницы №4. Маргарита Антюхина имеет высшую квалификационную категорию, отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

К исполнению служебных обязанностей новый руководитель перинатального центра приступает с 9 июня.