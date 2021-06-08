Назначен новый главврач Курского областного перинатального центра

К исполнению служебных обязанностей новый руководитель перинатального центра приступает с 9 июня Фото: предоставлено пресс-службой

Новым главным врачом областного перинатального центра стала Маргарита Антюхина, ранее работавшая заведующей отделением гинекологии Курской городской больницы №4, сообщили в администрации региона.

Маргарита Антюхина выпускница Курского государственного медицинского института. С 1989 года по 2015 год работала врачом акушером–гинекологом Областной акушерско-гинекологической больницы. Последние шесть лет трудилась заведующей отделением гинекологии Курской городской клиническая больницы №4. Маргарита Антюхина имеет высшую квалификационную категорию, отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

К исполнению служебных обязанностей новый руководитель перинатального центра приступает с 9 июня.