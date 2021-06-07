В Курске ремонтируют жилье участников войны

Заявку на выполнение ремонта необходимо подать в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске за счет средств городского бюджета продолжают ремонтировать жилье участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а также их вдов. В этом году на данные работы выделили три миллиона рублей.

С начала года с заявкой на выполнение ремонта обратились 11 человек. По одному адресу ремонтные работы уже выполнили, по восьми - заключили контракты, и подрядчики приступили к ремонту. По двум адресам уточняется объем предстоящих работ.

Заявку на выполнение ремонта необходимо подать в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска (ул. Ленина, 2, 4 этаж).