Гости ярмарки смогут познакомиться с традиционными народными костюмами Курской, Белгородской, Воронежской областей и севера России Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 и 4 июля на Курской Коренской ярмарке будет работать «Мастеровой проспект» - экспозиция народных промыслов и ремесел. Участие в ней уже подтвердили более 180 мастеров декоративно-прикладного искусства из Курской области и других регионов страны.

Основная часть экспозиции будет представлена образцами традиционного искусства, это гончарная посуда, изделия ручного ткачества, вышивка, резьба и роспись по дереву, куклы в народных костюмах и тряпичные народные куклы.

Кроме того, гости ярмарки смогут познакомиться с традиционными народными костюмами Курской, Белгородской, Воронежской областей и севера России.