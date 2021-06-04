В курском МФЦ появилась криптокабина

Оформить загранпаспорт в Курске и Железногорске стало проще Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новый программно-технический комплекс заработал в филиале №5 МФЦ по адресу улица Энгельса, 154Д. Криптокабина предназначена для оказания госуслуги по оформлению загранпаспорта нового образца, содержащего электронный носитель информации. С ее помощью подать документы стало проще, сообщает администрация региона.

После заполнения анкеты заявителю выдают индивидуальный штрих-код, который он сканирует в криптокабине. Затем, следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, человек фотографируется, сканирует отпечатки пальцев и некоторые страницы российского паспорта.

- Изменился сам подход к оформлению загранпаспорта. Теперь весь процесс происходит с участием специалистов МФЦ, нет необходимости обращаться к сотрудникам УМВД, как раньше. Процесс сдачи биометрических данных стал более доступным для заявителей. Организованы две такие точки – в Железногорске и Курске. Планировалось открыть их до 1 декабря, но две криптокабины ввели с опережением графика, как раз перед сезоном отпусков, - рассказал и.о. председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов.

Первым оценил удобство нового сервиса для подачи документов курянин Юрий Оловянников. После снятия ограничений по коронавирусу он планирует поехать в Чехию.

При обращении по месту регистрации ждать готовности документа придется один месяц, по месту пребывания - три месяца. Забрать готовый паспорт можно в филиале МФЦ, в котором были поданы документы.