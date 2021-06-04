На ПМЭФ Сбер провел деловой завтрак «Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации»

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На деловом завтраке Сбербанка, который прошел 4 июня в рамках ПМЭФ политики, чиновники и бизнесмены обсудили стратегию перезагрузки модернизации российской экономики. Ведущий и модератор дискуссии президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, отметил, что новое Правительство, которое пришло в 2020-м году, блестяще справилось со своими задачами во время пандемии, благодаря быстрым и эффективным решениям. Однако коронавирусный стресс-тест пройден. Пришло время учесть прошлые ошибки, уроки и сделать новый мощный «рывок».

На завтрак пришли заместители Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и другие.

Споры вокруг того, способны ли два новых тренда – клиентоориентированность и цифровизация привести к «прорыву» модернизацию экономики и что для этого нужно, стали лейтмотивом завтрака. Они были названы в числе главных отличий нового Правительства РФ от предыдущего.

В начале мероприятия участники посмотрели ролик, в котором представители бизнеса ответили на вопрос, что они ожидают он нового Правительства, а затем видеопрезентацию, на которой были перечислены основные проблемы, беспокоящие сегодня граждан страны. Герман Греф отметил основные – рост социальной несправедливости и неравенства, снижение доходов населения, дороговизна, отказ в бесплатной медицинской помощи и другие.

Президент, Председатель правления Сбербанка убежден, что не только Россия, но и все мировые государства сегодня столкнулись с серьезными вызовами, в том числе с социальным расслоением, ростом внутренних долгов граждан и внешнего долга стран, необходимостью внедрения цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни. Плюс к этому во время пандемии резко возросла роль государства не только в экономике, но и в частной жизни. Сегодня клиентоориентированность распространяется не только на бизнес, но и на государство. Вопрос, что важнее «государство для человека» или «человек для государства» вынесли на голосование. При этом сторонников версии о том, что доминирующую роль должен играть человек, оказалось больше – 89%. И лишь 11% – за вариант «Человек для государства».

А по итогам второго голосования главными приоритетами деятельности правительства были названы образование, предпринимательский климат, реформа госуправления и здравоохранение.

Затем участники делового завтрака продолжили тему клиентоориенированности. Эксперты сошлись во мнении, что в будущем роль государства будет расти, но развитие страны невозможно без комплексной реформы государственных институтов и развития человеческого капитала.

Главы профильных министерств – финансов, экономики, здравоохранения, труда и занятости рассказали, каких результатов добились их ведомства благодаря цифровым технологиям в плане усиления адресной работы с гражданами.

К примеру, Антон Котяков рассказал о реформе центров занятости (сегодня, благодаря технологиям, люди могут получить практически любую услугу удаленно) и отметил, что проблема с бедностью в России решаема, посредством обеспечения населения работой и поддержке социально незащищенных слоев населения. Дмитрий Григоренко представил стратегию клиентоцентричности, которая включает в себя инструменты: государственный HR, переход на оказание услуг с точки зрения жизненной ситуации, цифровизацию, тестирование, мониторинг и постоянную обратную связь. Михаил Мурашко рассказал о создании цифрового профиля гражданина. Марат Хуснуллин озвучил цель построения миллиарда квадратных метров жилья и ускорения инвестиционно-строительного цикла на 30% с сокращением 137 согласительных процедур до 50.

Выступавший на завтраке вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что «цифровая зрелость» в России неизбежна. За 2020 год граждане страны воспользовались 1,5 млн раз только порталом Госуслуг. В ближайшие годы интернет должен появится в 97% домов, а 95% сервисов должны быть доступны онлайн.

Также он заявил, что у правительства нет никакого намерения конкурировать с бизнесом в сфере данных и необходимо инвестировать в технологии.

– Еще один из ключевых показателей национальной цели цифровой трансформации - это в четыре раза увеличение инвестиций в российские решения. И здесь очень важная вещь - это технологический суверенитет. Мы должны понимать, что у России реально есть шанс что-то противопоставить глобальным технологическим компаниям, ни у одной другой страны, кроме Китая, этого нет, поверьте мне. И мы в этом действительно очень хорошо продвигаемся, и правительство учится у бизнеса, отметил Чернышенко.

В завершении делового завтрака Герман Греф подвел итоги. Он отметил, что у Правительства РФ сегодня есть свои подходы в работе, инструментарий и есть своя «история успеха».

– Премьер-министр Михаил Мишустин пришел из налоговой, одного из самых недружелюбных ведомств, и они его трансформировали. Два подхода отличают кардинально это правительство: клиентоцентричность, то есть ориентация на человека, и построение цифровой платформы как способ разрушить межведомственные барьеры. Когда государство начинает разговор с миссии, стратегии, ценностей и культуры — это залог успеха. Правительство начало свою работу с анонсирования ценностей и культуры — это очень важно. Не все детали еще проработаны, как будут применяться и реализовываться эти принципы в каждой из отраслей, но очевидны уже успехи. Меня впечатлила ясная и убежденная позиция: понятно, как будут делать и что будут делать, очевидны и сложности, с которыми придётся столкнуться. Это меня очень сильно вдохновляет. Я думаю, что сегодня в стране сегодня сложилась уникальная ситуация. Президент России сказал: человекоцентричность — я хочу, чтобы государство развернулось к человеку. Правительство имеет опыт трансформации. Администрация Президента стала очень технологичной. И мы видим единство взглядов и целей Администрации Президента и Правительства. Бизнес приглашают для обсуждений. Всё это вместе взятое меня делает оптимистом будущего моей страны. Я хочу этот главный вкус завтрака донести до всех присутствующих. Большое спасибо всем участникам за то, что поделились своими планами, своим оптимизмом и где-то скептицизмом, который сильно помогает тому, чтобы оптимизм стал реальностью. В добрый путь, удачи и здоровья всем!, – подчеркнул Герман Греф.