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Спорт3 июня 2021 20:00

5 июня под Курском пройдет парусная регата

Соревнования состоятся на Михайловском водохранилище
Яна ШЕЛЕСТ
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Спортсменов ожидает серия гонок на коротких и длинных парусных дистанциях

Спортсменов ожидает серия гонок на коротких и длинных парусных дистанциях

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 июня в 11:00 в акватории Михайловского водохранилища Железногорского района состоится Чемпионат Курской области по спортивному туризму на парусных дистанциях.

Спортсменов Федерации спортивного туризма ожидает серия гонок на коротких и длинных парусных дистанциях. Зрители смогут оценить мастерство курян–парусников на водной глади и насладиться красотой живописного Михайловского водохранилища.

Место проведения соревнований для навигации: 52°14'17.6"N 35°34'58.7"E.