5 июня под Курском пройдет парусная регата

Спортсменов ожидает серия гонок на коротких и длинных парусных дистанциях Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 июня в 11:00 в акватории Михайловского водохранилища Железногорского района состоится Чемпионат Курской области по спортивному туризму на парусных дистанциях.

Спортсменов Федерации спортивного туризма ожидает серия гонок на коротких и длинных парусных дистанциях. Зрители смогут оценить мастерство курян–парусников на водной глади и насладиться красотой живописного Михайловского водохранилища.

Место проведения соревнований для навигации: 52°14'17.6"N 35°34'58.7"E.