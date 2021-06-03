На сегодняшний день уже обработано 40,5 гектаров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжаются акарицидные обработки. 3 июня военнослужащие химбригады и сотрудники комитета городского хозяйства обработали сквер «Триумф», мемориал «Памяти Павших в годы Великой Отечественной войны», сквер на Студенческой и Георгиевский сквер.

Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от прогулок в данных местах в течение трех суток.

На сегодняшний день уже обработано 40,5 гектаров общественных пространств, осталось шесть.