В Курске за разбой и убийство осудили двух мужчин

Злоумышленники забрали банковскую карту, узнали пин-код, вышли из дома и закрыли входную дверь Фото: Из архива "КП"

В Курске вынесли приговор 31-летнему и 29-летнему мужчинам, которых признали виновными в убийстве и разбое. 12 декабря 2019 года осужденные узнали, что у их 48-летнего знакомого на банковской карте лежит значительная сумма денег, и решили ее похитить.

13 декабря они приехали в дом к потерпевшему в переулок Узенький города Курска. 31-летний осужденный начал избивать мужчину, нанес ему удары ножом и табуретом. От полученных травм курянин скончался. Злоумышленники забрали банковскую карту, узнали пин-код, вышли из дома и закрыли входную дверь.

Курский областной суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.