В поликлинике на проспекте Дериглазова в Курске будут принимать детей и взрослых

К осени в Курске на проспекте Дериглазова возобновят строительство поликлиники Фото: Яна ШЕЛЕСТ

К осени в Курске на проспекте Дериглазова возобновят строительство поликлиники. Уже выполнен фасад здания, кровля, подведены все коммуникации, почти завершено благоустройство территории.

Поликлиника будет рассчитана на прием взрослых и детей. Его мощность составит 600 человек в смену, 150 из которых – маленькие пациенты. Всего к нему будет прикреплено порядка 55 тысяч человек. Сейчас они обслуживаются в городской поликлинике № 1 и детской поликлинике № 5.

«Чтобы потоки пациентов в новом медучреждении не пересекались, принято решение здесь пристроить еще один лифт. В дальнейшем будет смонтировано модульное помещение для рентген-оборудования, организовано помещение для службы скорой медицинской помощи. Здесь будет и комната физиотерапии, два стоматологических кабинета, игровые для детей», - рассказал Андрей Белостоцкий.