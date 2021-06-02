Сквер Мужества и Скорби появится в Железнодорожном округе Курска

Окончательного проекта пока нет Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Железнодорожном округе Курска появится сквер Мужества и Скорби, сообщили в обладминистрации. Торжественная церемония закладки камня на месте будущего сквера состоялась на улице Республиканской.

Сквер создадут в память о курянах, принимавших участие в боевых действиях в горячих точках. Создавать его будут на общественные средства и пожертвования. Окончательного проекта пока нет.

Идея организации сквера принадлежит ветерану войны в Афганистане Степану Попеке.