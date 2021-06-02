В День защиты детей в Курске устроили праздник для особенных ребят

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В Курске ребятам с ограниченными возможностями здоровья 1 июня устроили настоящий праздник – с анимацией, выступлениями и сладкими подарками. Организовал мероприятие для них в Международный день защиты детей благотворительный фонд «Искорка надежды».

С большим удовольствием 25 курских мальчишек и девчонок побывали на нем, уже устав от карантинных ограничений. Не меньше были рады и те, кто устраивал праздник. А в довершение ребятишек порадовали сладостями от торговой сети «Европа», которые предоставил меценат, депутат областной Думы Николай Полторацкий.

В праздничный день для особенных детей особенные подарки от торговой сети «Европа»

Директор БФ «Искорка надежды» Марина Головинова поблагодарила за поддержку в проведении мероприятия.

– После длительного карантина и самоизоляции появилась возможность организовать для детей вкусный и веселый анимационный праздник. Этот год был тяжелым и неоднозначным, но ребята с достоинством справились со всеми трудностями. Они заслуживают ярких и запоминающихся эмоций, – поделилась Марина Головинова

Для детей организаторы провели большую анимационную программу. Ребята участвовали в веселых конкурсах, хлопали в ладоши фокуснику и сказочным персонажам, ловили мыльные пузыри и ели сладости. А еще они заметили: удовольствие было не только зрелищным, но и вкусным.

– Мы проводим праздник для 25 детей, которые проходят реабилитацию по проекту фонда «Центр комплексной социальной реабилитации «Егорушка». Большие сладкие подарки от торговой сети «Европа» для всех ребят нам передал предприниматель Николай Полторацкий. Он уже не первый год оказывает помощь нашим детям. Огромное ему спасибо!, – сказала директор благотворительного фонда.

Ирина Шабанова

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