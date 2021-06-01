На Петербургском экономическом форуме Курская область планирует заключить соглашение с ВЭБ.РФ

В курском Доме Советов рассказали о планах работы на форуме Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках участия в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) делегация Курской области планирует провести ряд встреч и подписать документы с рядом компаний, среди которых - Российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики ВЭБ.РФ., сообщил КП председатель комитета информации и печати Курской области Денис Михайлов.

Соглашения будут подписаны и с некоторыми ведущими агропредприятиями России.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт и члены делегации станут участниками экспертных дискуссий и заседаний. Уже известно, что Старовойт выступит на дискуссии «Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтерство как решение задач регионов».

Планируется еще ряд мероприятий, в том числе, за пределами площадки форума, добавил Михайлов.