Курская область подпишет ряд соглашений на Петербургском экономическом форуме

В рамках планируемого подписания соглашения с УК «Содружество» будут намечены перспективы по строительству второй очереди масло-экстракционного завода в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В администрации Курской области рассказали о планах региональной делегации в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет со 2 по 5 июня.

- Планируется подписание соглашений о сотрудничестве с некоторыми регионами, в числе которых в частности Ленинградская, Тамбовская области. Также планируется встречи с президентом и соучредителем агрохолдинга «Мираторг» Виктором Линником, главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым . Губернатор Курской области Роман Стровойт выступит на нескольких дискуссиях. Тема одной из них - «Развитие уникального наследия промышленных городов России» - особенно актуальна для нашего региона, который включает, например, Железногорск, - рассказал КП председатель комитета информации и печати Курской области Денис Михайлов.

Также ожидается подписание соглашений между регионом и некоторыми кредитно-финансовыми структурами, в частности, «Сбербанком» и «Россельхозбанком». А в рамках планируемого подписания соглашения с УК «Содружество» будут намечены перспективы по строительству второй очереди масло-экстракционного завода в Курской области.

Кроме того, в планах курской делегации – заключение соглашения с АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу».