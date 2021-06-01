В Курске пройдет ярмарка вакансий

Куряне могут попытаться найти работу 2 июня на ярмарке вакансий Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 июня с 11:00 до 13:00 в областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, 14Б) состоится специализированная ярмарка вакансий для организаций, которые задействованы в строительстве Курской АЭС-2. Это ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» и ООО «СМУ №1». Соискатели получат подробную информацию о вакансиях, условиях труда и заработной плате, сообщили в администрации региона.

Предварительно с этими данными можно ознакомиться на портале регионального комитета по труду и занятости населения по следующим ссылкам:

https://vk.cc/c2gcoq,

https://vk.cc/c2gcFf.

Трансляция мероприятия пройдет в группе комитета по труду и занятости населения в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/komtrud46

Все услуги на ярмарке вакансий предоставляются бесплатно.